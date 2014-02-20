Количество погибших в Киеве активистов возросло до 28 человек

По состоянию на шесть часов утра 20 февраля 2014 года с 10 часов 20 минут 18 февраля бригад экстренной медицинской помощи и учреждений здравоохранения города Киева за медицинской помощью обратилось 445 пострадавших во время беспорядков в центре столицы, 287 из них госпитализированы, сообщается на сайте Минздрава.

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С начала столкновений погибли 28 человек.