К Майдану подходят снайперы - СМИ

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV , находящийся на месте событий.

Ранее были замечены бойцы с автоматами Калашникова и ручным пулеметом.

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Как сообщал УНИАН, лидер фракции ”Батькивщина” Арсений Яценюк призвал Президента Виктора Януковича отозвать правоохранителей и объявить перемирие до утра.

Против протестующих на улице Институтской правоохранители применили водометы.

Протестующие подожгли БТР на Крещатике со стороны Европейской площади.