К Майдану подходят снайперы - СМИ
21:21, 18 февраля 2014Политика
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У Майдана Независимости замечены бойцы со снайперским оружием.
Яценюк призвал "Беркут" к перемирию
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV , находящийся на месте событий.
Ранее были замечены бойцы с автоматами Калашникова и ручным пулеметом.
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Как сообщал УНИАН, лидер фракции ”Батькивщина” Арсений Яценюк призвал Президента Виктора Януковича отозвать правоохранителей и объявить перемирие до утра.
Против протестующих на улице Институтской правоохранители применили водометы.
Протестующие подожгли БТР на Крещатике со стороны Европейской площади.
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