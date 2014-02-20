Силовики Майдана гарантируют безопасность чиновникам в случае прекращения огня со стороны МВД

Об этом говорится в срочном заявлении, распространенном на их официальных страницах в социальных сетях.

Читайте такжеДесятки бойцов внутренних войск сдались в плен самообороны Евромайдана«В случае прекращения огня подразделениями внутренне-оккупационного МВД и немедленной отмены Верховной Радой Украины диктаторских полномочий Януковича, мы приложим максимум усилий к прекращению кровопролития и гарантируем им безопасность», - сказано в заявлении, подписанном руководителем Самообороны Майдана Андреем Парубием и лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем.