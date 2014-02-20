Силовики Майдана гарантируют безопасность чиновникам в случае прекращения огня со стороны МВД
13:03, 20 февраля 2014Политика
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Самооборона Майдана и "Правый сектор" гарантируют им безопасность в случае прекращения огня подразделениями МВД.
Силовики Майдана требуют прекращения огня / Reuters
Об этом говорится в срочном заявлении, распространенном на их официальных страницах в социальных сетях.
Читайте такжеДесятки бойцов внутренних войск сдались в плен самообороны Евромайдана«В случае прекращения огня подразделениями внутренне-оккупационного МВД и немедленной отмены Верховной Радой Украины диктаторских полномочий Януковича, мы приложим максимум усилий к прекращению кровопролития и гарантируем им безопасность», - сказано в заявлении, подписанном руководителем Самообороны Майдана Андреем Парубием и лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем.
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