Поезд «Львов-Киев» задержали на 3,5 часа: милиция искала бомбу

В дежурную часть Волынского линейного отдела поступило сообщение из Луцкого горотдела, о том, что на телефон «102» позвонил неизвестный гражданин и сообщил, что поезд № 142 сообщением «Львов-Киев» заминирован. 19 февраля в 00.35 указанный поезд остановлен на станции Владимир-Волынский ГТОО «Львовская железная дорога».

Об этом сообщили УНИАН в подразделении связей с общественностью УМВД Украины на Львовской железной дороге.

Как отмечается в сообщении, на место происшествия выехали правоохранители, была задействована карета скорой помощи, взрывотехническую группу НИЭКЦ в Волынской области, работники ГСЧС.

Как отмечается в сообщении, для безопасности граждан из данного поезда были эвакуированы 202 пассажира. Поезд был осмотрен. После закончено осмотра были обнаружены предметы, похожие на самодельные взрывные устройства. Изъятые предметы направлены на исследование в НИЭКЦ УМВД Украины в Волынской области.

Задержка движения поезда № 142 сообщением «Львов-Киев » составила 3.55 часа.

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Правоохранители проводят проверку материалов, а также устанавливают личность сообщившего о заминировании.

«В настоящее время Львовская железная дорога функционирует в нормальном режиме. Движение пригородных, пассажирских и международных поездов осуществляется согласно графику. С территории Львовской железной дороги в сутки по направлению на Киев выехало 18 поездов. Все прибыли согласно графику. Сбой был только по одному поезду, поскольку была получена информация о заминировании поезда «Львов-Киев» -, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Коростене Житомирской области на железнодорожном вокзале несколько часов искали мину, задержав поезд «Ивано-Франковск - Киев».