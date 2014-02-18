На Европейской площади сосредоточились спецназовцы с автоматами

Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на очевидцев, по меньшей мере, около десяти человек с автоматами в специальном камуфляже, который напоминает экипировку бойцов "Альфы" вышли из одного из автобусов.

Как отметили собеседники агентства сейчас силовики "ожидают команды и не совершают никаких действий".