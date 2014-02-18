На Европейской площади сосредоточились спецназовцы с автоматами
22:05, 18 февраля 2014Политика
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На Европейской площади Киева, где происходит попытка зачистки Майдана, сосредоточено несколько автобусов с бойцами спецназа с автоматами. Форма бойцов не имеет опознавательных знаков.
Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на очевидцев, по меньшей мере, около десяти человек с автоматами в специальном камуфляже, который напоминает экипировку бойцов "Альфы" вышли из одного из автобусов.
Как отметили собеседники агентства сейчас силовики "ожидают команды и не совершают никаких действий".
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