Спецпосланники Трампа завтра встретятся с Путиным, - NYT

Джаред Кушнер пропустил сегодняшнюю встречу с Владимиром Зеленским в Осло.

Завтра, 21 октября, спецпосланники прездента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся в Санкт-Петербурге с Владимиром Путиным. Об этом пишет издание The New York Times.

"Там представители Трампа, как ожидается, предпримут следующий шаг в своих усилиях продемонстрировать преимущества заключения сделок с Путиным, добившись освобождения американца, который уже долгое время находится под стражей", - пишет газета.

Важно, что о каком американце идет речь - не поясняется. NYT пишет, что единственный американец, которого Госдепартамент США относит к категории "неправомерно задержанных" в России, - Стивен Хаббард, воевавший на стороне ВСУ и приговоренный в РФ к шести годам и 10 месяцам колонии.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Россия готова выслушать предложения Уиткоффа и Кушнера на предстоящих переговорах, но не намерена идти на политические уступки".

Стоит отметить, что Джаред Кушнер пропустил сегодняшнюю встречу с Владимиром Зеленским в Осло. По данным американских СМИ, Кушнер заболел гриппом.

Позиция США

Ранее издание The Washington Post писало, что в Кремле расценивают недавний разворот Трампа против президента Украины Владимира Зеленского как крупный успех, и уже предвкушают победу.

Отмечалось, что усиление давления Трампа на Зеленского может означать, что президент США пытается принудить Украину к заключению сделки на условиях, выгодных Москве - и это может произойти уже до конца года.

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