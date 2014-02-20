СМИ выяснили, что объединяет силовиков и титушек (фото)

Такой вывод можно сделать из разных фото видео.

Так на фото, сделанном в четверг рядом с Октябрьским дворцом, вооруженные боевым оружием оружием мужчины имеют желтые ленты на рукавах, сообщает УП.

Также есть фото, на котором Беркутовец стреляет у Октябрьского в митингующих. На его рукаве также желтая лента .

Такие же ленты были на рукавах людей в черном, которые 18 февраля выходили с таким же оружием из автобуса на углу улиц Костельной и Трехсвятительской . Также в той машине был человек, на одежде которого было написано "СБУ". Исходя из этого, можно сделать вывод , что это могут быть бойцы Альфы.

Кроме того, желтые повязки на рукавах имеют титушки, которые двигались под прикрытием силовиков.