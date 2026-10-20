Сикорский объяснил, почему Польша больше не будет поставлять Patriot Украине

Польша призывает другие страны НАТО, располагающие такими запасами, оказать помощь.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у Польши больше нет запасных ракет для комплексов Patriot, которые можно было бы передать Украине. Об этом он сказал в интервью pap.pl, отвечая на вопрос, может ли Украина рассчитывать на военную поддержку стран ЕС и Польшу, ведь у нее почти закончились ракеты к системам Patriot.

Сикорский подчеркнул, что после атак на Иран дефицит ракет-перехватчиков стал еще острее. Он отметил, что Россия производит больше ракет, чем у НАТО есть средств для их перехвата, назвав это "серьезной проблемой".

Сикорский заявил, что в НАТО есть страны, у которых есть ракеты к Patriot, но Польша в их число не входит.

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"Польша оказывает Украине максимально возможную поддержку, однако в данном конкретном случае мы можем лишь присоединиться к призывам к тем государствам, у которых есть ракеты для Patriot, поделиться ими с Украиной", - добавил он.

Финансовая помощь Украине

Сикорский отметил, что кредит ЕС на 90 миллиардов евро еще не исчерпан полностью.

В то же время он уверен, что рано или поздно придется вернуться к вопросу о передаче Украине замороженных активов Центрального банка России.

При этом по его мнению, ЕС вряд ли достигнет компромисса по этому вопросу до наступления зимы.

"Однако Европейская комиссия работает над поиском нестандартных решений, чтобы Бельгия (которая блокирует соглашение) не чувствовала себя один на один с риском предъявления претензий со стороны России", - сказал он.

Проблема с Patriot для Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США задерживают поставки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Он отметил, что эти ракеты уже оплачены союзниками по программе PURL.

По словам Зеленского, в настоящее время США поставляют Украине лишь 12 ракет-перехватчиков Patriot в месяц.

Он рассказал, что Украина собирает эти ракеты буквально "по 2–5–10 штук" из других стран мира, в частности из Европы.

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