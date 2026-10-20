Сделка с Трампом изменила ситуацию: Россия снова поставляет дизель ключевым покупателям, – Reuters

С начала года общий объем экспорта российского дизельного топлива сократился на 41%.

Российские поставки дизельного топлива возвращаются к традиционным направлениям после того, как США приостановили санкции и добились отмены запрета на экспорт.

Как пишет Reuters, за последние дни по меньшей мере два танкера указали Турцию и Бразилию в качестве пунктов назначения.

9 октября Россия отменила введенный ею же запрет на экспорт дизельного топлива. Его ввели для преодоления дефицита на внутреннем рынке, вызванного украинскими атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

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Это произошло после достижения договоренности с президентом США Дональдом Трампом о поставках дизельного топлива на мировые рынки. Соглашение предусматривает временное приостановление американских санкций в отношении поставок российского топлива, однако эмбарго ЕС и Великобритании на импорт российского топлива остается в силе.

Россия, которая обычно занимает второе место в мире по объемам экспорта дизельного топлива после США, начала сокращать его поставки еще летом, до введения экспортного запрета.

По данным Kpler и LSEG, с начала этого года общий объем экспорта российского дизельного топлива составил около 345 тыс. баррелей в сутки. Это на 41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что танкер Leruo, который 16 октября вышел из российского балтийского порта Приморск, указал пунктом назначения бразильский город Манаус. Другой танкер, Dolunay, покинувший Приморск с грузом дизельного топлива 14 октября, направляется в турецкую Аланью. Каждое из судов перевозит по 300 тыс. баррелей дизельного топлива.

После отмены экспортного запрета российское дизельное топливо начало поступать также в Марокко.

По данным Kpler, с начала года на Турцию пришлось около 34% погрузок российского дизельного топлива, на Бразилию – 24%, а на Марокко – 10%.

Турецкие поставщики топлива уже сократили закупки дизеля у отечественных нефтеперерабатывающих заводов в ожидании возобновления российского экспорта.

Ослабление Трампом санкций против РФ – последние новости

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий не применять часть новых санкций против России, что должно было усилить экономическое давление на Москву. Это решение сопровождается договоренностью о поставках российского дизельного топлива, которое, по оценкам экспертов, принесет России значительные финансовые выгоды, но практически не повлияет на цены для американских потребителей.

Уже 18 октября Турция договорилась о получении части российского дизельного топлива, которое США разрешили поставлять на мировой рынок без санкций.

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