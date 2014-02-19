Во время противостояния в Киеве погибли уже 25 человек, 241 человек госпитализирован - КГГА
08:36, 19 февраля 2014Политика
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Департамент здравоохранения КГГА информирует, что по состоянию на 06:00 среды за период с 10:20 вторника, 18 февраля, в учреждения здравоохранения за медицинской помощью обратился 351 участник массовых мероприятий. Госпитализирован 241 человек.
Беркут на Майдані / Kateryna Avramchuk
На 06:00 в бюро судебно-медицинской экспертизы доставлены 25 трупов, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.
Читайте такжеВ больнице скорой помощи скончался журналистКак сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера и до настоящего времени ”Беркут” штурмует Майдан. Сообщается о десятках погибших и более тысячи раненых.
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