Во время противостояния в Киеве погибли уже 25 человек, 241 человек госпитализирован - КГГА

На 06:00 в бюро судебно-медицинской экспертизы доставлены 25 трупов, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.

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