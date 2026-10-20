Сенаторы требуют привлечь к ответственности тех, кто блокировал доступ к Starlink в Украине, – CNN

Администрация США отказалась брать на себя ответственность, но сбои в работе Starlink произошли именно тогда, когда президент США Дональд Трамп резко отвернулся от Украины.

Даже некоторые ведущие представители Республиканской партии требуют ответов на вопрос, кто именно замедлил работу важной системы спутниковой связи Starlink, которой пользуется Украина, и обещают наказание для виновных. Однако администрация Трампа и её главный союзник, Илон Маск, до сих пор давали путанные, неполные и порой противоречивые ответы, сообщает CNN.

Издание отметило, что администрация США отказалась от ответственности, но перебои произошли именно тогда, когда президент США Дональд Трамп резко отвернулся от Украины и переориентировался на Россию в её многолетней войне.

"И, похоже, Маск на прошлой неделе неоднократно указывал пальцем на Трампа", – добавляется в статье.

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Напоминается, что скандал начался неделю назад, когда Украина обвинила компанию Маска SpaceX в серьезном затруднении ее обороны из-за внезапного ограничения доступа к интернет-сервису Starlink, который использует спутники на низкой орбите.

Издание пояснило, что Украина использовала Starlink и связанный с ним сервис военного назначения Starshield для оперативной связи, а также для отражения и предотвращения атак дронов.

Украина также обвинила администрацию Трампа в ограничении обмена разведданными о предстоящих российских атаках. Однако, как отмечается в статье, правительство США эти обвинения отрицает.

Издание отметило, что решение Маска хотя бы сделать жест навстречу Трампу также является чрезвычайно примечательным, учитывая, что генеральный директор SpaceX является одним из главных союзников Трампа и крупнейшим спонсором его политической партии во время промежуточных выборов. По данным, он потратил сотни миллионов долларов на поддержку Республиканской партии.

"Маск мог бы просто сказать, что решение по программе Starshield принимает федеральное правительство, и на этом остановиться. Но он продолжил: "а в конечном счете – президент США". А потом он еще и опубликовал пост с пометкой "Правда"", – отмечается в статье.

На фоне этой путаницы некоторые республиканцы в Конгрессе требуют ответов.

В частности, депутат из Пенсильвании Майк Фицпатрик в понедельник в сети X пообещал, что те, кто ограничивает деятельность Starshield, "станут предметом тщательного расследования и будут привлечены к полной ответственности".

Он выступает за то, чтобы провести слушания в Конгрессе и ввести "немедленные жесткие и карательные сокращения бюджета для любого ответственного ведомства или его руководителя".

Сенаторы, чей срок полномочий подходит к концу, – Том Тиллис из Северной Каролины и Джон Корнин из Техаса – также присоединились к демократам в требовании привлечения к ответственности.

Издание отметило, что Тиллис назвал это либо "неприемлемой ошибкой или упущением", либо сознательным "решением расчистить поле для российского нападения".

"Ответы, возможно, не появятся в ближайшее время, но этот спор может вновь выйти на первый план, если в январе демократы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса", – отмечается в статье.

Ограничения Starlink в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам государственного секретаря Марко Рубио, США не причастны к ограничению скорости Starlink для Украины. Он добавил, что никто в Белом доме не отдавал приказов замедлять работу интернета или снижать скорость соединения, чтобы помешать использованию системы определенными беспилотниками. Рубио рассказал, что Украина просила США предоставить доступ к Starshield, чтобы наносить дальнобойные удары вглубь России, однако пока такого доступа нет. Госсекретарь США сообщил, что, насколько ему известно, система снова работает.

Также мы писали, что The Telegraph, ссылаясь на четырёх осведомлённых собеседников, утверждает, что инициатором ограничений Starshield для Украины был непосредственно владелец компании SpaceX Илон Маск. Примечательно, что президент США Дональд Трамп якобы охотно согласился с этим. В публичных комментариях Маск начал отрицать свою причастность к ограничениям. Он заявлял, что решение принимали американские военные и глава государства. Однако, по словам высокопоставленного источника издания, эта версия не соответствует действительности.

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