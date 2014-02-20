На Майдане убили преподавателя Украинского Католического Университета

Об этом на своей сторнці в Facebook написал главный редактор журнала «Патриархат» Анатолий Бабинский.

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По информации сайта Украинского Католического Университета, Богдан Сольчаник работал на кафедре новой и новейшей истории Украины. В 2013 году работал над диссертацией на тему «Избирательные практики в малом западноукраинском городе 1965-2006 годы».