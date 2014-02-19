Янукович обратился к народу: меня пытались склонить к жестким вариантам

Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

Далее приводим полный текст обращения:

"У нас с вами были разные испытания. Но сегодняшнее, пожалуй, самое сложное из них. Случилась беда - погибли люди. И это большая боль и трагедия для каждого из нас. Однако и это мы вместе должны пережить и преодолеть.

С самого начала нынешнего противостояния я призвал к диалогу, будучи категорическим противником силовых вариантов, а тем более - кровопролитие. Это мой жизненный принцип - ни одна власть не стоит и капли пролитой за нее крови. Именно этим принципом я руководствовался в 2004-м году, когда остановил своих сторонников от столкновения со сторонниками моего оппонента.

Поэтому и в нынешнем конфликте я делал ставку на диалог. Ибо Господь дал человеку язык для того, чтобы она могла найти общий язык с другим человеком.

Должен сказать, что определенный диалог все-таки состоялся. Мы реализовали две амнистии - первую после декабрьских событий. И вторую, вступила в силу 17 февраля. Надо же было оппозиционным лидерам так сделать, что уже на следующий день, 18 февраля, они призвали радикальную часть Майдана к вооруженной борьбе.

Оппозиционеры не только не дождались открытия заседания парламента, на котором должны были голосоваться законы, которые изменили бы Украину. Они наоборот - заблокировали Верховную Раду, не дав возможности принять эти изменения.

Поставили требование - всю власть оппозиции и немедленно. Не имея на это мандата народа, незаконным способом, нарушая Конституцию Украины, эти, с позволения сказать, политики, прибегая к погромам, поджогам и убийствам, пытались захватить власть.

Оппозиционные лидеры пренебрегли основным принципом демократии - власть получают не на улицах или площадях, а только на избирательных участках. Я не раз говорил им - скоро выборы. Если народ доверит вам - будете при власти. Если не доверит - не будете при власти. Но и первое, и второе должно произойти законным способом, так, как велит Конституция Украины.

Границу они перешли, когда призывали людей к оружию. А это - вопиющее нарушение закона. И нарушители закона должны предстать перед судом, который определит им меру наказания. Это не моя прихоть, это мой долг как Гаранта Конституции - обеспечить мир в стране, спокойствие граждан и справедливость в отношении каждого.

Исходя из этого, я еще раз призываю лидеров оппозиции, которые убеждают , что они тоже стремятся к мирному урегулированию, немедленно отмежеваться от тех радикальных сил, которые провоцируют кровопролития и столкновения с правоохранительными органами. Или, в случае, если они не желают уходить - признать, что они поддерживают радикалов. И тогда с ними будет другой разговор.

Скажу честно, у меня бывают советники, которые пытаются склонить меня к жестким вариантам - к применению силы. Но я всегда считал применение силы ошибочным подходом. Есть лучший и более эффективный способ - найти общий язык. Пойти на компромисс. Договориться. Я уже говорил не раз, что в таком случае несколько потеряет власть. Потеряет и оппозиция. Но выиграет Украина.

Я настоятельно призвал воздержаться от радикальных действий. Но меня не услышали.

Повторяю и обращаюсь снова. Еще не поздно прислушаться. Еще не поздно остановить конфликт.

Да, мы уже не вернем погибших. Да, мы уже заплатили очень дорогую цену за амбиции тех, кто рвется к власти. Но чтобы цена была еще выше, призываю - опомнитесь! Надо садиться за стол переговоров и спасать Украину. Потому что грядущие поколения нас не простят, если мы разрушим государство, которое должно принадлежать им - нашим потомкам.

Дорогие соотечественники! Дорогие люди, которые потеряли родных и близких в этом бессмысленном конфликте, позвольте мне выразить вам глубокое соболезнование. Я знаю, что словами горю не поможешь. Я понимаю, какая страшная трагедия вас постигла. Но я хотел бы, чтобы вы чувствовали в эти минуты мою поддержку и мое искреннее сожаление.

Сейчас все мы должны осознать одно - даже наиболее жесткое противостояние закончится. А Украина должна остаться навеки. В этом наша задача. И это - наша главная и первейшая цель".