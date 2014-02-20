На Институтской и Грушевского спокойно: активисты возводят баррикады, работает трактор
По информации митингующих, вглубь улицу Институтскую перегораживают грузовики, за которыми якобы стоят БТР.
Ситуация на улицах Институтской и Грушевского спокойная
Как передает корреспондент УНИАН, активисты занимаются возведением новых баррикад на всех прилегающих улицах, носят туда камни и строительные материалы.
Также в районе улицы Институтской работает один трактор, которым митингующие подвозят крупногабаритные материалы для сооружения баррикады.
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С другой стороны баррикад как на улице Институтской, так и на улице Грушевского, не видны ни прохожие, ни спецназовцы.
По информации митингующих, вглубь улицу Институтскую перегораживают грузовики, за которыми якобы стоят БТР. Однако с баррикад их не видно.
В целом ситуация как на Майдане, так и на Европейской площади также спокойная.
Подавляющее большинство людей занимаются возведением баррикад или текущими делами, в частности, обустройством быта приезжих, которые постоянно прибывают в центр Киева.