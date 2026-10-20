Из-за российской атаки город во Львовской области остался без света и воды

Воду в городе планируют подавать по почасовому графику.

В результате российского нападения 20 октября во Львовской области был поврежден объект критической инфраструктуры "Укрэнерго", из-за чего почти 30 тысяч жителей Новояворовска остались без электроснабжения, также в городе нет воды.

Об этом сообщил глава Новояворовской территориальной общины Владимир Мацелюх в комментарии "Суспильному".

"Сейчас город Новояворовск полностью без света. Это все абоненты, близлежащие села, которые обслуживает "Укрэнерго". Но у нас есть часть общины со светом, часть без света, потому что у нас разные поставщики. Больше всего людей – около 30 тысяч – сейчас остались без света в Новояворовске", – сказал Мацелюх.

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Также, по его словам, в Новояворовске полностью отсутствует водоснабжение. Местные объекты обеспечены резервными источниками питания, поэтому воду планируют подавать по почасовому графику.

Удары РФ по западу Украины

18 октября россияне атаковали беспилотниками Львовскую область. Как сообщил начальник областной военной администрации Максим Козицкий, два дрона удалось сбить, однако имеются повреждения частных домов и логистического комплекса. Также произошел пожар в складском здании.

16 октября россияне трижды атаковали предприятие с иностранными инвестициями в Луцке – завод "Кромберг энд Шуберт Украина ЛУ". После ударов он остановил работу.

В тот же день в Ровно был атакован один из крупнейших ТРЦ, а также строительный маркет.

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