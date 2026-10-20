Зеленский заявил о необходимости трехсторонней встречи с Трампом и Путиным

Завтра специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург.

Россия должна принять решение, чтобы прекратить войну и убийства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с американской делегацией во главе с посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Он отметил, что ищутся решения для завершения этой войны.

"Украина больше всех нуждается в мире. Россия должна прекратить эту войну", - подчеркнул он.

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По его словам, только Россия должна принять решение, чтобы прекратить эти убийства.

Он отметил, что на предложение об энергетическом перемирии Россия ответила продолжением атак: ведется работа над поиском решения, чтобы через американцев донести эти идеи до россиян.

"Одна из важных идей - организовать потенциально трехстороннюю встречу лидеров. Ведь это те вещи, которые могут сделать только лидеры. Стив завтра отправляется в Россию. Посмотрим, что скажет Путин", - отметил Зеленский.

По его словам, американцы пообещали Украине "весомые гарантии" на уровне 5-й статьи НАТО, и различные предложения уже зафиксированы в документе.

"Мы не проигрываем в войне, но мы теряем людей. Сейчас Украина получает разведданные от США. Думаю, что через 48 часов у нас возобновится работа Starlink", - добавил он.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что завтра специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством. Он расскажет о предложениях, которые обсуждались на встрече в Осло.

Визит представителей Трампа в РФ

Как сообщал УНИАН, завтра, 21 октября, специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретятся в Санкт-Петербурге с Владимиром Путиным.

Издание The New York Times сообщило, что там представители Трампа, как ожидается, сделают следующий шаг в своих усилиях продемонстрировать преимущества заключения соглашений с Путиным, добившись освобождения американца, который уже длительное время находится под стражей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова выслушать предложения Виткоффа и Кушнера на предстоящих переговорах, но не намерена идти на политические уступки".

Джаред Кушнер пропустил сегодняшнюю встречу с Владимиром Зеленским в Осло. По данным американских СМИ, Кушнер заболел гриппом.

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