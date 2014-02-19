Власти пообещали, что штурма Майдана сегодня не будет, объявлено перемирие – Яценюк

Об этом заявил журналистам председатель Политсовета ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк по завершении встречи трех лидеров оппозиции с Президентом для урегулирования общественно - политического кризиса в Украине, сообщает пресс - служба «Батькивщины».

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«Есть позитивная новость - штурм и зачистка, которые планировались, отменены. Сейчас объявлено перемирие и начало переговорного процесса для стабилизации ситуации», - подчеркнул он.

Яценюк отметил , что власти планировали «введение чрезвычайного положения и ночной штурм»: «После сегодняшней встречи мы можем четко сказать - наш Майдан штурмовать не будут», - подчеркнул Яценюк.

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«Главное - сохранить человеческие жизни. Мы остановили штурм и зачистку», - акцентировал политик.