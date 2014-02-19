Власти пообещали, что штурма Майдана сегодня не будет, объявлено перемирие – Яценюк

23:19, 19 февраля 2014
Политика
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Власти пообещали, что штурма Майдана, который сегодня ею планировался, не будет, объявлено перемирие.

Яценюк говорит, что объявлено перемирие

Об этом заявил журналистам председатель Политсовета ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк по завершении встречи трех лидеров оппозиции с Президентом для урегулирования общественно - политического кризиса в Украине, сообщает пресс - служба «Батькивщины».

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«Есть позитивная новость - штурм и зачистка, которые планировались, отменены. Сейчас объявлено перемирие и начало переговорного процесса для стабилизации ситуации», - подчеркнул он.

Яценюк отметил , что власти планировали «введение чрезвычайного положения и ночной штурм»: «После сегодняшней встречи мы можем четко сказать - наш Майдан штурмовать не будут», - подчеркнул Яценюк.

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«Главное - сохранить человеческие жизни. Мы остановили штурм и зачистку», - акцентировал политик.

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