С 9-го этажа Дома профсоюзов спасли людей

03:17, 19 февраля 2014
Политика
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Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли лиц, которые были заблокированы на 9-м этаже Дома профсоюзов в результате пожара.

По данным с места происшествия, спасатели просят правоохранителей дать доступ к водометам, поскольку в пожарных машинах вода якобы закончилась, передает Радио Свобода.

Возле Майдана со стороны улицы Институтской стояли минимум 2 водомета, которые правоохранители время от времени использовали против митингующих на Майдане.

Площадь скандирует "Спасибо" спасителям, которые спасли с 9 этажа четырех работников.

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