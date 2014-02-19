С 9-го этажа Дома профсоюзов спасли людей

По данным с места происшествия, спасатели просят правоохранителей дать доступ к водометам, поскольку в пожарных машинах вода якобы закончилась, передает Радио Свобода.

Возле Майдана со стороны улицы Институтской стояли минимум 2 водомета, которые правоохранители время от времени использовали против митингующих на Майдане.

Площадь скандирует "Спасибо" спасителям, которые спасли с 9 этажа четырех работников.