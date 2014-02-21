В Киев прибыли восемь автобусов протестующих со Львова

09:29, 21 февраля 2014
Политика
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Сейчас они находятся на Михайловской площади.

Зі Львова прибувають демонстранти

Из Львова в Киев прибыло восемь автобусов с активистами Евромайдана, сообщает ТСН.ua.

Протестующих привезли на Михайловскую площадь.

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Они настроены решительно, ведь вчера во время столкновений с милицией погибло очень много львовян.

Напомним, по последним данным Минздрава Украины,жертвами столкновений стали 77 человек.

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