В Киев прибыли восемь автобусов протестующих со Львова

Из Львова в Киев прибыло восемь автобусов с активистами Евромайдана, сообщает ТСН.ua.

Протестующих привезли на Михайловскую площадь.

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Они настроены решительно, ведь вчера во время столкновений с милицией погибло очень много львовян.

Напомним, по последним данным Минздрава Украины,жертвами столкновений стали 77 человек.