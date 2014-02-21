В Киев прибыли восемь автобусов протестующих со Львова
09:29, 21 февраля 2014Политика
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Сейчас они находятся на Михайловской площади.
Со Львова прибывают демонстранты
Из Львова в Киев прибыло восемь автобусов с активистами Евромайдана, сообщает ТСН.ua.
Протестующих привезли на Михайловскую площадь.
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Они настроены решительно, ведь вчера во время столкновений с милицией погибло очень много львовян.
Напомним, по последним данным Минздрава Украины,жертвами столкновений стали 77 человек.
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