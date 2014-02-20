Активисты блокируют Институт МВД в Киеве
17:24, 20 февраля 2014Политика
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На ул. Коллекторной 2, где находится Институт МВД собралось около 100 активистов.
Люди блокируют выезд машин / Вадим Онищенко
Все они жители Дарницкого р-на и родители курсантов. Люди заблокировали ворота дровами и грузовиком. По информации активистов, здесь дислоцировались бойцы ВВ и "Беркута", которые принимают участие в операциях на Майдане.
Люди настроены решительно: если будет попытка выезда - они подожгут грузовик.
В тоже время к активистам вышел полковник Наумец, который заверил, что курсанты не поедут на Майдан, и что "Беркута здесь нет. За воротами просматривается 5 автобусов, возле них офицерское начальство.
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