Активисты блокируют Институт МВД в Киеве

Все они жители Дарницкого р-на и родители курсантов. Люди заблокировали ворота дровами и грузовиком. По информации активистов, здесь дислоцировались бойцы ВВ и "Беркута", которые принимают участие в операциях на Майдане.

Люди настроены решительно: если будет попытка выезда - они подожгут грузовик.

В тоже время к активистам вышел полковник Наумец, который заверил, что курсанты не поедут на Майдан, и что "Беркута здесь нет. За воротами просматривается 5 автобусов, возле них офицерское начальство.