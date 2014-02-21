Прибывшие из Донецка в Киев сторонники ПР отправились назад, не выходя из поезда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь Донецкого городского совета Сергей Богачев, разместив на своей странице в Фейсбуке соответствующую информацию.

«Вчера мы отправляли своих земляков в Киев для участия в мирных акциях. Но, как только появилась информация о вооруженных столкновениях, было принято решение, чтобы они оставались на месте, в вагонах и ждали отправки назад», - написал секретарь горсовета. Он отметил, что «на данный момент поезд из Киева выдвинулся в Донецк, все ребята живы и здоровы».

Как сообщал УНИАН, 19 февраля, из Донецка в Киев донецкая городская организация Партии регионов отправила поезд со своими сторонниками.

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Секретарь Донецкого городского совета Сергей Богачев заявил: «Мы планируем всем желающим, которые хотят высказать свою точку зрения на митингах в Киеве, обеспечить проезд в столицу. Поедут все те, кто хотел бы поучаствовать в митингах, кто уже имел опыт поездок в город Киев». При этом он добавил: «Но процедура отправки людей, она довольно хлопотная, громоздкая. Отправка будет осуществляться и сегодня. Но, честно, говоря, даже поездов не хватит, чтобы отправить всех желающих в Киев».

Утром 20 февраля утром в Киеве противостояния между милицией и митингующими обострилось. Со стороны Институтской по людям открыли огонь снайперы и автоматчики.

Позже в МВД заявили, что выдали милиционерам огнестрельное оружие, и они имеют право ее применять.

По данным Минздрава на утро 21 февраля, количество погибших во время столкновений в центре Киева увеличилось до 77 человек.

За медицинской помощью обратилось 577 пострадавших, 369 из них госпитализированы.