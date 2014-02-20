В ВР решили не проводить пленарные заседания 20 и 21 февраля

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

Отмечается, что «народные депутаты Украины будут работать в округах и комитетах с целью подготовки согласованного варианта изменений в Конституцию Украины относительно перехода к парламентско-президентской форме правления. Эти изменения должны происходить в соответствии с требованиями Конституции Украины».

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В то же время, отмечается в сообщении, «на период урегулирования политического кризиса в стране будет подготовлен согласованный законопроект, который обеспечит функционирование всех органов власти до окончательного завершения процесса принятия изменений в Основной Закон. После окончательной подготовки и согласования этого документа Согласительным советом этот законопроект может быть вынесен на рассмотрение и принятие внеочередной сессией парламента».