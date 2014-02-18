Яценюк: Мы не отступим. Ни шагу назад
17:05, 18 февраля 2014Политика
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Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что Майдан не отступит.
Яценюк призывает не отступать
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал со сцены на столичном Майдане Независимости.
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«Никакой паники. Мы не отступим. Ни шагу назад. Это наше пространство свободы, и мы будем его защищать», - подчеркнул Яценюк.
На Майдане священники отслужили молебен, который периодически прерывался выступлениями активистов. Со сцены призывают всех украинцев ехать на Майдан
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