Яценюк: Мы не отступим. Ни шагу назад

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал со сцены на столичном Майдане Независимости.

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«Никакой паники. Мы не отступим. Ни шагу назад. Это наше пространство свободы, и мы будем его защищать», - подчеркнул Яценюк.

На Майдане священники отслужили молебен, который периодически прерывался выступлениями активистов. Со сцены призывают всех украинцев ехать на Майдан