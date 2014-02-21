Количество погибших правоохранителей возросло до 16 человек - МВД

09:41, 21 февраля 2014
Политика
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По данным ведомства, 130 работников органов внутренних дел доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

Кількість загиблих правоохоронців збільшилась до 16 осіб - МВС

Количество погибших правоохранителей во время столкновений в Киеве увеличилось до 16 человек.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел на официальном сайте.

”130 работников органов внутренних дел доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Всего же с 18 февраля за медицинской помощью обратились 565 работников органов внутренних дел, из них 410 - госпитализированы”, - добавляется в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, число погибших во время столкновений в центре Киева увеличилось до 77 человек.

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