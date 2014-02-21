Количество погибших правоохранителей возросло до 16 человек - МВД
09:41, 21 февраля 2014Политика
9
По данным ведомства, 130 работников органов внутренних дел доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.
Количество погибших правоохранителей увеличилось до 16 человек - МВД
Количество погибших правоохранителей во время столкновений в Киеве увеличилось до 16 человек.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел на официальном сайте.
”130 работников органов внутренних дел доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Всего же с 18 февраля за медицинской помощью обратились 565 работников органов внутренних дел, из них 410 - госпитализированы”, - добавляется в сообщении.
Читайте такжеМитингующим не советуют выходить за пределы Майдана, предупреждают о снайперах
Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, число погибших во время столкновений в центре Киева увеличилось до 77 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter