Количество погибших правоохранителей возросло до 16 человек - МВД

Количество погибших правоохранителей во время столкновений в Киеве увеличилось до 16 человек.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел на официальном сайте.

”130 работников органов внутренних дел доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Всего же с 18 февраля за медицинской помощью обратились 565 работников органов внутренних дел, из них 410 - госпитализированы”, - добавляется в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, число погибших во время столкновений в центре Киева увеличилось до 77 человек.