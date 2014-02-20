УПЦ КП прекратила молиться за власть

Об этом сообщается на официальном сайте УПЦ КП.

Как пояснил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря в эфире одного из телеканалов, «это решение означает, что мы до следующего решения Синода прекращаем вознесение власти во время молитв».

Как отмечается в обнародованном Церковью документе, «20 февраля 2014 г. по сообщениям средств массовой информации, данным видеозаписей и свидетельствам очевидцев, власть начала применять огнестрельное оружие, в частности, снайперское и автоматическое оружие, против украинского народа. Сообщают о десятках убитых и сотнях раненых».

Читайте такжеФиларет - Януковичу: Все, кто взяли меч, от меча и погибнутИсходя из этого принято: «Учитывая, что государственной властью не были услышаны неоднократные призывы Церкви к ней не применять оружие против народа, который избрал власть для служения себе и Украине, а не для совершения насилия и убийств, - прекратить с 20 февраля 2014 года поминовения власти во время богослужений».

Синод призывает власти немедленно прекратить применение оружия против украинского народа и напомнить ее представителям о личную ответственность перед Богом за невинно пролитую кровь.

«Учитывая установку Священного Писания о необходимости подъема молитвы за власть и определение Конституции, единственным источником власти в Украине является украинский народ, на срок до следующего решения Священного Синода возносить молитвы во время богослужения по следующей формуле: «за Богом хранимую нашу Украину и украинский народ», - записано в решении Синода.

Также священники призывают всеукраинскую паству продолжать усиленную молитву об Украине, возносить молитвы за упокой душ погибших, исцеления раненых и прекращения братоубийства.

Документ подписан Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом и 10 другими членами Синода, среди которых митрополиты, епископы и архиепископы.