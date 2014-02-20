Бизнесмен Коломойский заверил, что ни одна заправка контролируемых им сетей закрыта не будет

Он также призвал водителей удержаться от паники и сохранять спокойствие, сообщает издание ZN.UA.

Как отмечает издание, по словам Коломойского, "перебои с топливом объясняются тем, что бензовозы не пускали в Киев".

"В настоящий момент доступ открыли", - цитирует издание бизнесмена.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 16.30 по проспекту Бажана, от Южного моста в сторону Бориспольской, на всех АЗС образовались очереди автомобилей.

В частности, на АЗС сети ANP очередь порядка 50 машин, бензовоз осуществляет пополнение запасов топлива. Аналогичная ситуация на АЗС сети “КЛО” и “ТНК”.

Как ранее сообщал УНИАН, сети АЗС «Сокар» и «Окко», расположенные непосредственно в Киеве и области, работают в штатном режиме и имеют достаточный объем топлива.