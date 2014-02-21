Возле управления ГАИ на Лукьяновской стреляли, милиция говорит о попытке захвата

Ночью они открыли огонь по проезжающим автомобилям, сообщает корреспондент ТСН.

Пресс-секретаря ГАИ один из них фамильярно называл "Сашей". Потом эти люди исчезли в здании управления. На место событий подъехало несколько машин и "скорая помощь".

В то же время пресс-служба Госавтоинспекции обнародовала информацию о попытке захвата административного здания.

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"Сегодня ночью неизвестные пытались захватить административное здание Департамента Госавтоинспекции. Около двух часов ночи группа лиц в количестве 15-25 человек совершили попытку захвата здания Департамента ГАИ МВД Украины. Неизвестные также пытались осуществить поджог дома с помощью автомобильных шин и зажигательного вещества. Благодаря своевременным действиям и принятым мерам работников ГАИ попытка захватить административное здание прекращена", - говорится в сообщении ГАИ.