Возле управления ГАИ на Лукьяновской стреляли, милиция говорит о попытке захвата
В управлении ГАИ на улице Лукьяновской прячутся "титушки".
Ночью они открыли огонь по проезжающим автомобилям, сообщает корреспондент ТСН.
Пресс-секретаря ГАИ один из них фамильярно называл "Сашей". Потом эти люди исчезли в здании управления. На место событий подъехало несколько машин и "скорая помощь".
В то же время пресс-служба Госавтоинспекции обнародовала информацию о попытке захвата административного здания.
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"Сегодня ночью неизвестные пытались захватить административное здание Департамента Госавтоинспекции. Около двух часов ночи группа лиц в количестве 15-25 человек совершили попытку захвата здания Департамента ГАИ МВД Украины. Неизвестные также пытались осуществить поджог дома с помощью автомобильных шин и зажигательного вещества. Благодаря своевременным действиям и принятым мерам работников ГАИ попытка захватить административное здание прекращена", - говорится в сообщении ГАИ.