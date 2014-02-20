В ВР собрались около 150 депутатов, парламентарии продолжают прибывать

В Верховной Раде Украины по состоянию на 15.30 собрались около 150 депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, присутствуют депутаты от трех оппозиционных фракций, внефракционные, некоторые представители Партии регионов.

Депутаты продолжают прибывать.

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Регистрация депутатов происходит на трибуне ВР.

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк пообещал, что уже собравшиеся будут сидеть в сессионном зале и ждать, пока не соберется кворум.

Как сообщал УНИАН, депутаты собираются в парламенте, чтобы принять решения, необходимые для спасения государства.