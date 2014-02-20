В МВД заявляют, что участники протестных акций захватили в плен почти 70 бойцов ВВ

Об этом УНИАН сообщили в УСО МВД Украины.

«На данный момент остается неизвестной судьба почти 70 военнослужащих внутренних войск, которых захватили экстремисты», - отмечается в сообщении.

При этом в МВД отметили, что для освобождения своих коллег правоохранители имеют право применять все разрешенные законом средства, в том числе и боевое оружие.

Как уточнили в МВД, в плен было захвачено 67 бойцов внутренних войск.

В то же время, как информирует пресс-службе ВО «Свобода», «20 февраля 2014 года в Украинском доме и Октябрьском дворце было взято в плен около 60 бойцов Внутренних войск, которые сейчас находятся в безопасности. Пленным было предоставлено первую медицинскую помощь».

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По словам народного депутата-свободовца Игоря Мирошниченко, «мы имеем одно простое задание относительно пленных - сохранить им жизнь от расправы или самосуда. Мы четко осознаем, что это такие же люди, как и все другие, но они выполняли преступные приказы, которые дает им власть. Они получили первую медицинскую помощь, их жизнь будет сохранено. Их не пытают и с ним не издеваются».