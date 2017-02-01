Лента новостей
-
-
-
-
-
-
-
-
20:00 Мнение Российские спекуляции на "серой зоне"
-
-
-
-
-
-
-
-
Пресс-центр17:00 01.02.2017Провал реформы защиты интеллектуальной собственности ухудшит инвестпривлекательность Украины и лишит ее торговых преференций со стороны США – эксперт (видео)16:55 01.02.2017Проблема Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности не в отсутствии нормативной базы, а в невыполнении законов – представитель миссии ЕС (видео)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Лента новостей
-
-
-
-
-
-
-
-
20:00 Мнение Российские спекуляции на "серой зоне"
-
-