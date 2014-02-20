Активисты на Майдане отбили стеллу Независимости и пошли в наступление
09:15, 20 февраля 2014Политика
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Активисты пошли в наступление.
На Майдане продолжается противостояние / REUTERS
Как сообщает Еспресо.TV, на Майдане протестующие захватили стеллу Независимости и заняли "высоту" Октябрьского дворца.
Со сцены просят протестующих не бросать камни в сторону правоохранителей, чтобы не навредить своим активистам, которые пошли в наступление.
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