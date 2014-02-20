Активисты на Майдане отбили стеллу Независимости и пошли в наступление

Как сообщает Еспресо.TV, на Майдане протестующие захватили стеллу Независимости и заняли "высоту" Октябрьского дворца.

Со сцены просят протестующих не бросать камни в сторону правоохранителей, чтобы не навредить своим активистам, которые пошли в наступление.