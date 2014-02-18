Янукович обратится с обращением к народу - Герман
23:46, 18 февраля 2014Политика
0
Президент Украины Виктор Янукович намерен в ближайшее время провести встречу с представителями оппозиции, после чего выступит в телеэфире с заявлением народу.
Янукович обратится к народу
Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на слова народного депутата от Партии регионов Анны Герман.
Читайте такжеПрезидент встретится с оппозицией, когда прекратится силовое противостояние - Герман
«Президент сейчас работает над своим заявлением. Будет еще встреча с оппозицией. Некоторые оппозиционеры здесь (в АП – УНИАН) уже были, но была ли встреча, я не знаю. Вероятно, в заявлении будут и какие-то детали о встрече с оппозицией», - сказала Герман.
Она отметила, что встреча с оппозицией планируется на 23.00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter