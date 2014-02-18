Янукович обратится с обращением к народу - Герман

Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на слова народного депутата от Партии регионов Анны Герман.

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«Президент сейчас работает над своим заявлением. Будет еще встреча с оппозицией. Некоторые оппозиционеры здесь (в АП – УНИАН) уже были, но была ли встреча, я не знаю. Вероятно, в заявлении будут и какие-то детали о встрече с оппозицией», - сказала Герман.

Она отметила, что встреча с оппозицией планируется на 23.00.