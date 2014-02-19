В Доме профсоюзов усилился пожар, противостояние с милицией продолжается

Как передает корреспондент УНИАН, густой черный дым и огонь наблюдаются на 7-м этаже здания.

Противостояние митингующих и милиции продолжается. Правоохранители бросают светошумовые гранаты и стреляют из травматического оружия. Митингующие в ответ бросают камни.

На Майдан люди постоянно приносят продукты питания, шины. На передовую сносят ”коктейли Молотова” и булыжники.

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Подходы к Майдану открыты со стороны улиц Прорезной, Малой Житомирской, а также Бессарабской площади. По этим направлениям ведется доставка продуктов питания, автомобильных шин и других необходимых вещей.

Некоторые демонстранты спят прямо на асфальте возле сцены, поскольку Дом профсоюзов практически весь поврежден пожаром.

Как сообщал УНИАН, на протяжении всей ночи на Майдане Незалежности в Киеве продолжалось кровавое простистояння. По разной информации, в столкновениях пострадали 350-500 человек.