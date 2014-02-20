В Киеве сегодня 30 милиционеров получили огнестрельные ранения - МВД

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления по связям с общественностью МВД.

«В течение 20 февраля в медицинские учреждения уже доставлено более 50 правоохранителей, 30 из них получили огнестрельные ранения, трое работников правоохранительных органов скончались», - сообщили в МВД.

Всего же, начиная с 18 февраля, за медицинской помощью обратились более 500 правоохранителей. В 110 из них медики диагностировали огнестрельные ранения. 63 работники органов внутренних дел находятся в тяжелом состоянии, подчеркивается в сообщении.