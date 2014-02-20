В Киеве сегодня 30 милиционеров получили огнестрельные ранения - МВД
14:45, 20 февраля 2014Политика
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В Киеве сегодня 30 милиционеров получили огнестрельные ранения.
В Киеве сегодня 30 милиционеров получили огнестрельные ранения - МВД
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления по связям с общественностью МВД.
«В течение 20 февраля в медицинские учреждения уже доставлено более 50 правоохранителей, 30 из них получили огнестрельные ранения, трое работников правоохранительных органов скончались», - сообщили в МВД.
Всего же, начиная с 18 февраля, за медицинской помощью обратились более 500 правоохранителей. В 110 из них медики диагностировали огнестрельные ранения. 63 работники органов внутренних дел находятся в тяжелом состоянии, подчеркивается в сообщении.
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