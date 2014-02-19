Школы и детсады в центре Киева будут закрыты - КГГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«В соответствии с распоряжением председателя КГГА, 19 февраля 2014 приостановят работу школы и детские сады, расположенные в центре столицы. Такое решение было принято, чтобы обеспечить безопасность детей и сотрудников учебных заведений», - сообщили в пресс-службе.

В случае, если родители не имеют возможности оставить детей дома , в учебных заведениях будут работать дежурные группы. Также школьники смогут работать в режиме дистанционного обучения (он-лайн).