В ВР зарегистрировались 227 депутатов, заседание возобновлено

Вице-спикер парламента Руслан Кошулинский открыл экстренное заседание Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, Кошулинский заявил, что в сессионном зале зарегистрировались 227 народных депутатов.

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Система “Рада” не работает, поэтому депутаты будут принимать решение путем поднятия рук.

Он поставил на голосование вопрос, кто за то, чтобы работать дальше путем поднятия рук. Это предложение поддержали все 227 народных депутатов.