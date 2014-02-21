Милиционеры с Западной Украины приехали в Киев охранять Майдан

В Киев для охраны Майдана приехала группа милиционеров, включая офицеров высших чинов, перешедших на сторону митингующих.

Как передает корреспондент УНИАН, автобус с милиционерами прибыл на Михайловскую площадь, предположительно из Львова. Из автобуса вышли порядка 100 человек – большинство в форме, но некоторые милиционеры были в штатском.

Как стало известно УНИАН, вместе с правоохранителями в Киев прибыли офицеры в отставке и афганцы.

Прибывшие подошли к экс-министру МВД Юрию Луценко, который провел их инструктаж. В частности, было слышно, как Луценко сказал, что правоохранители должны, в первую очередь, знать, где находится Штаб самообороны, госпитали, и кто возглавляет самооборону.

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В комментарии журналистам Луценко заявил о том, что главная задача прибывших - стать на защиту Майдана. «Все они прибыли с табельным оружием. Они будут выполнять строго закон о милиции», - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, Юрий Луценко во Львове призвал бывших и действующих силовиков с оружием ехать защищать Майдан.

Напомним, 20 февраля в Украине был объявлен день траура по погибшим в противостояниях в стране. Однако бои между митингующими и силовиками усилились. Жертвами столкновений, по последним данным Минздрава, стали 77 человек. Министр внутренних дел Виталий Захарченко разрешил подразделениям внутренних дел использовать боевые патроны и оружие. В то же время, по некоторым, данным в боях с митингующими участвовали сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Сокол».