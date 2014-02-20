Колонна бойцов ВДВ на пути в Киев попала в ДТП, погибли три десантника

Грузовик из военной колонны с десантниками, следовавшей в Киев, попал в аварию, сообщает сайт Днепропетровска.

Про словам очевидцев, авария произошла близ села Песчанка: водитель не справился с управлением, и грузовик выехал с трассы и перевернулся.

В результате ДТП, по имеющимся данным, погибли трое военнослужащих, еще девять получили травмы. Эту информацию подтвердили в военной прокуратуре.

Причина аварии в настоящее время устанавливается. Начато расследование «по факту нарушения водителем правил управления автотранспортным средством».

Пользователь Facebook Игорь Гуртовой, также сообщивший о ДТП, утверждает, что военная колонна передвигалась без сопровождение автоинспекции.

Накануне стало известно, что в Киев, где возобновились столкновения с участием оппозиции, направлены десантники. Эту информацию подтвердили в министерстве обороны. Бывший министр обороны, ныне оппозиционер Анатолий Гриценко, в свою очередь, сообщил, что речь идет о бойцах 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады — в общей сложности 500 военнослужащих «в полном боевом снаряжении».

Как заявили в министерстве обороны, военнослужащих послали в столицу «для усиления охраны баз, где хранится боевое оружие, а также арсенала». Ранее в ведомстве подчеркивали, что в противостояние между властью и оппозицией армия вмешиваться не собирается. В то же время там допустили, что военнослужащие могут быть привлечены к урегулированию ситуации, если в стране будет введено чрезвычайное положение.