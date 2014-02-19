Количество погибших активистов выросло до 20 - СМИ
02:04, 19 февраля 2014Политика
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Количество жертв силового противостояния в центре Киева растет.
В частности, как сообщил ”Украинской правде” руководитель медицинской службы Майдана Олег Мусий, со стороны митингующих - 20 умерших и около 500 раненых.
В свою очередь Министерство здравоохранения подтвердило лишь 11 смертей со стороны митингующих состоянию на 23:00 вторника.
По данным сайта МВД, во время противостояния погибли 7 силовиков.
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