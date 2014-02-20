Бойцы внутренних войск Луцка сдали свою амуницию самообороне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель ”Правого сектора” на Волыни Павел Данильчук.

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По его словам, такой договоренности удалось достичь с руководством части. Активисты ”Правого сектора” и Самообороны вместе с колонной жителей Луцка прибыли в воинскую часть. Бойцы сдали свою амуницию, т.е. защитную одежду. Ее планируют отправить на Киев.