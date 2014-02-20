Суды посадили на 2 месяца десять активистов Майдана

Об этом заявил нардеп от Батькивщины Павел Петренко, сообщаетпресс-служба Батькивщины.

"За решетку посадили Александра Нагребельного, Олега Пустовита, Андрея Бабина, Ивана Криля, Ивана Николаева, Василия Белоуса, Григория Шевчука, Сергея Макара и Владимира Братаха", - сообщил Петренко.

По его словам, делами задержанных активистов фактически круглосуточно занимаются адвокаты-волонтеры Центра правовой защиты Штаба национального сопротивления.

Вместе с тем нардеп Андрей Пышный заявил о том, что также на 2 месяца арестован Евгений Шульга.

"Без всяких доказательств, свидетелей, только на основании протокола осмотра места событий. Инвалид с детства. Такое впечатление, что даже следователю неудобно было. Но они на работе, работяги хреновы", - отметил Пышный, не уточнив, какой именно суд принял такое решение.

По его словам, из 11 задержанных "пока удалось вытащить только одного, остальных закрывают".

По данным "Батькивщины", 20 февраля с 10:00 начнутся слушания дел по избранию меры пресечения в Оболонском районном суде Киева.

"В частности, будут рассматриваться дела Сергея Швеца, Александра Катернюка, Вадима Бондаренко, Александра Ярощука, Сергея Тимофеенко, Сергея Ковальчука, Александра Прадеуса, Ивана Клочана, Петра Чикурка, Николая Чаплина, Виктора Кононенко, Алексея Герзанича", - сообщает пресс-служба Батькивщины.