19 из 25 погибших на Майдане скончались от огнестрельных ранений - КГГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге и.о. начальника Департамента здравоохранения КГГА Алла Орешкович.

По ее информации, зафиксирована одна смерть от отравления угарным газом, две - от сердечного приступа, одна - от наезда автомобиля, две - от проникающих колото-резаных ран.

Орешкович отметила, что среди 25 погибших - 7 правоохранителей.

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Сейчас в больницах, подчиненных департаменту, с огнестрельными ранениями в тяжелом или крайне тяжелом состоянии находятся 35 участников акций. Всего в тяжелом состоянии в больницах насчитывается 166 пострадавших в результате столкновений в центре столицы.

Как сообщил на брифинге заместитель председателя КГГА Виктор Корж, медицинская помощь по состоянию на утро 19 февраля была предоставлена 351 участнику массовых акций, из них 241 госпитализирован.

Больше всего госпитализированных находится в 17-й больнице - 53 человека, 6-й больнице - 74, в Александровской - 12 и в больнице скорой помощи - 62.

Как заверил Корж, медицинских препаратов сейчас хватает для оказания необходимой помощи.

Также, по его словам, хватает препаратов крови.

При этом он сообщил, что пострадавшие продолжают поступать. Сейчас в центре города дежурит 20 карет скорой неотложной помощи.

”Это количество, которое обеспечивает предоставление помощи пострадавшим, ранее было до 40 машин”, - отметил он.

По его словам, из-за повреждений, порученных в период активных противостояний в центре города, находится в неэксплуатационном состоянии одна машина скорой помощи. Всего автопарк медслужб насчитывает 373 авто, отметил он.

Также Корж сообщил, что среди пострадавших есть трое несовершеннолетних, которым меньше 17 лет. Среди умерших несовершеннолетних нет.

По данным Коржа, пострадали четыре журналиста, из которых один был ранен в легкие. Это журналист ”Вестей”.