Аналитики рассказали, сможет ли Россия устроить 'звездные войны' с помощью своих 'загадочных' ракет

Россияне угрожают применить такое вооружение уже с 2022 года.

Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) считает, что Россия располагает ракетами 79М6 "Контакт" для истребителя МиГ-31Д и изготовит даже более 55 ракет А-235 "Нудоль" за 5 лет.

Но даже арсенал противоспутниковых ракет такого размера может оказаться недостаточным, чтобы в случае "большой войны" против Запада поразить в космосе максимально возможное количество разведывательных и связных спутников военного назначения. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на один из докладов RUSI, посвящённый стратегическому ядерному арсеналу РФ и средствам его доставки.

Отмечается, что Вооружённые силы РФ, по-видимому, до сих пор имеют в своём распоряжении противоспутниковые ракеты 79М6 "Контакт", созданные для специализированного варианта самолёта МиГ-31Д.

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Аналитики RUSI считают, что возможности российского военно-промышленного комплекса по производству ракет класса ASAT (противоспутниковых) А-235 "Нудоль" якобы превышают возможности американской промышленности, которая планирует к 2031 году изготовить 55 ракет-перехватчиков SM-3 с дальностью до 1300 километров.

В докладе говорится, что даже арсенал противоспутниковых ракет такого размера может оказаться недостаточным для России, чтобы достичь этой цели - в случае "большой войны" против Запада даже арсенал противоспутниковых ракет такого размера может оказаться недостаточным для России. "Поэтому, мол, рашисты в рамках своих поисков по "звездным войнам" в космосе все-таки, похоже, приступят к созданию специализированных спутников-носителей ядерного оружия в космосе", - отмечает издание.

Defense Express отмечает, что в открытом доступе не озвучивались никакие западные оценки возможностей РФ по производству ракет А-235 "Нудоль", которые изначально создавались для противоракетной обороны Москвы, а в 2021 году были подтверждены и противоспутниковые возможности этого вида ракетного вооружения.

При этом добавляют, что саму по себе идею возможного использования россиянами А-235 "Нудоль" в качестве противоспутниковой ракеты нельзя назвать новой, поскольку россияне угрожают применить такое вооружение ещё с 2022 года.

"Но что касается советской разработки 79М6 "Контакт" для МиГ-31Д, по поводу которой долгое время ходила версия, что именно на её основе создали Х-47М2 "Кинжал", то здесь, как минимум, удивляет сам факт заявления о том, что вооруженные силы РФ якобы до сих пор сохраняют этот комплекс на вооружении", - отмечает издание. При этом приводятся данные, доступные в открытом доступе, о том, что Советский Союз до 1991 года успел провести максимум один испытательный пуск 79М6 "Контакт" и летные испытания двух экземпляров МиГ-31Д, а после распада СССР эта программа была приостановлена.

Минобороны РФ в 2010-х годах заявляло о намерении возобновить эту программу, а в 2018 году в открытом доступе появились даже снимки МиГ-31Д с ракетой "Контакт". Однако о дальнейшей реализации этого проекта данные в открытом доступе пока отсутствуют.

Российские ракеты

Как сообщал УНИАН, в 2018 году Business Insider писал, что российский МиГ-31 был замечен во время взлета с загадочной ракетой, которая, вероятно, предназначена для уничтожения спутников на орбите Земли. И если это так, то обнаруженное новое оружие может создать проблемы для армии США.

Отмечалось, что российский самолет был замечен с неизвестной массивной ракетой во время взлета на испытательном центре "Жуковский" под Москвой. У МиГ-31 целая история участия в противоспутниковых программах. Но новая ракета могла свидетельствовать о возросшем интересе России к этому направлению.

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