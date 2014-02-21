В МВД заявляют, что митингующие на Институтской начали стрельбу по милиции

«Участники массовых беспорядков снова нарушили перемирие. По состоянию на 10.15 они открыли огонь по правоохранителям». Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Как заявляет милиция, «в районе улицы Институтской участники массовых беспорядков открыли огонь по работникам органов внутренних дел и пытались прорваться в направлении Верховной Рады Украины. Сейчас стрельба продолжается. Информация о ее жертвах уточняется».

Подобное заявление направила и пресс-служба ВВ МВД Украины.

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В то же время, корреспондент УНИАН, который находится на Майдане вблизи Институтской, передает, что ситуация спокойная, никаких выстрелов не слышно.

Как сообщили члены Самообороны Майдана, некоторое время назад были слышны одиночные выстрелы, они считают, что снова, как и вчера, стрелял снайпер со стороны Октябрьского дворца.

В то же время они опровергли заявление МВД о якобы попытке митингующих прорваться вверх к Верховной Раде, и сказали, что никто за периметр баррикад не выходил.

Отметим, что в 10.30 на Майдане присягу народу приносили действующие правоохранители, которые прибыли из Львовской области защищать Майдан.