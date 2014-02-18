Герман говорит, что Янукович пойдет на встречу с оппозицией, когда Майдан будет зачищен

20:36, 18 февраля 2014
Политика
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Анна Герман сообщила, что переговоры по урегулированию конфликта между оппозицией и президентом состоятся по окончании силовых действий.

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Твиттер" "Украинской Правды".

Напомним, час назад экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко сообщил, что переговоры оппозиции и Виктора Януковича начнутся сегодня, в 23:00.

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