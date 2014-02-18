Герман говорит, что Янукович пойдет на встречу с оппозицией, когда Майдан будет зачищен
20:36, 18 февраля 2014Политика
1
Анна Герман сообщила, что переговоры по урегулированию конфликта между оппозицией и президентом состоятся по окончании силовых действий.
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Твиттер" "Украинской Правды".
Напомним, час назад экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко сообщил, что переговоры оппозиции и Виктора Януковича начнутся сегодня, в 23:00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter