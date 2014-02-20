За баррикадой на Институтской отстреливают людей - активисты

Как передает корреспондент УНИАН, активистов призывают не выходить за периметр баррикад, поскольку правоохранители пытаются устроить ловушку.

«За баррикадами на Институтской отстреливают людей», - сказал координатор Майдана.

Также на Крещатике периодически организуют коридоры для автомобилей, которые перевозят раненых.

Кроме этого митингующие начали разбирать мостовую возле станции метро «Крещатик».

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние полицейских и митингующих. По состоянию на утро 20 февраля сообщали о 28 погибших и более тысячи раненых. Однако, после утреннего штурма Майдана погибли по меньшей мере 7 митингующих.