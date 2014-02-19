СБУ сегодня начнет "антитеррористическую операцию" по всей Украине

Службой безопасности и Антитеррористическим центром Украины сегодня принято решение о начале проведения на территории Украины антитеррористической операции.

Об этом говорится в заявлении главы СБУ Александра Якименко, распространенном в среду.

«События последних суток в Украине показали нарастающую эскалацию силовых противостояний и массовое применение оружия со стороны экстремистски настроенных группировок», - отмечает Якименко.

По его словам, «сегодня происходит сознательное, целенаправленное применение насилия, путем поджогов, убийств, захвата заложников, устрашения населения с целью достижения преступных целей».

«Все это с использованием огнестрельного оружия. Это уже не проявления терроризма - это конкретные террористические акты! Радикальные и экстремистские группировки своими действиями несут реальную угрозу жизни миллионам украинцев. В связи с этим, Службой безопасности и Антитеррористическим центром Украины сегодня принято решение о начале проведения на территории Украины антитеррористической операции», - говорится в заявлении главы СБУ.

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Согласно Закону Украины «О борьбе с терроризмом» к этой работе привлечены: Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Пограничная служба Украины, центральные и местные органы власти.

Учитывая такое решение, в государстве вводятся меры по усилению безопасности охраны общественного порядка и государственной границы.

«Я обращаюсь ко всем гражданам Украины с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать в своих действиях законодательные требования. Я уже проинформировал Президента государства о решении о проведении антитеррористической операции», - добавил Якименко.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние между протестующими на Майдане и силовиками. По предварительным данным, погибли 25 человек, более тысячи ранены, сотни госпитализированы.