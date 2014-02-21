В АП договорились о парафировании Соглашения по урегулированию кризиса, его подпишут сегодня в 12.00
Янукович, оппозиция и министры ЕС договорились в 12.00 парафировать Соглашение по урегулированию кризиса в Украине.
Президент Украины Виктор Янукович, лидеры оппозиции, представители Европейского Союза и Российской Федерации во время переговоров по урегулированию политического кризиса в Украине договорились о парафирование Соглашения по урегулированию кризиса.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.
”Стороны договорились о парафирование Соглашения по урегулированию кризиса. Подписание документа ожидается в 12.00 в Администрации Президента Украины”, - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, переговоры в АП продолжались всю ночь и, по словам их участников, были очень сложными.
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Переговоры с представителями украинской власти и оппозиции провели руководители МИД Франции, Германии и Польши Лоран Фабиус, Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский.
Главной целью встречи называлось достижение договоренности по прекращению насилия в стране и урегулирование политического кризиса.