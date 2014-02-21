В Раду зашли десятки вооруженных бойцов внутренних войск - депутаты
Народные депутаты утверждают, что в кулуары Верховной Рады зашли десятки вооруженных бойцов внутренних войск.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, внефракционный народный депутат Владимир Литвин во время своего выступления в ВР сказал, что депутаты встревожены информацией о том, что в кулуары парламента “зашли автоматчики”.
“Я прошу, Владимир Васильевич, дайте команду немедленно выгнать их из кулуаров Верховной Рады и давайте работать”, - сказал Литвин, обращаясь к председателю ВР Владимиру Рыбаку.
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В свою очередь лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сообщил, что только что в парламенте были “десятки вооруженных автоматическим оружием работников внутренних войск Украины”.
Яценюк спросил, кто запустил этих людей и кто несет за это ответственность.
“Мы их только что вывели всех”, - сказал он о бойцах внутренних войск.
Яценюк призвал восстановить порядок в парламенте.