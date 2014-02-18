6 милиционеров погибли от огнестрельных ранений во время беспорядков в Киеве - МВД



Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

”Сегодня, во время массовых беспорядков, за медицинской помощью обратились 184 работника милиции и военнослужащих внутренних войск. 159 правоохранителей, пострадавших во время массовых беспорядков в Киеве, госпитализированы, 35 - находятся в тяжелом состоянии. Всего 39 правоохранителей получили огнестрельные ранения”, - сказано в сообщении.

В то же время В МВД не сообщают о количестве пострадавших митингующих.