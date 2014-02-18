6 милиционеров погибли от огнестрельных ранений во время беспорядков в Киеве - МВД
22:59, 18 февраля 2014Политика
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Шестеро милиционеров погибли от огнестрельных ранений во время столкновений во вторник, 19 февраля, в центре Киева.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
”Сегодня, во время массовых беспорядков, за медицинской помощью обратились 184 работника милиции и военнослужащих внутренних войск. 159 правоохранителей, пострадавших во время массовых беспорядков в Киеве, госпитализированы, 35 - находятся в тяжелом состоянии. Всего 39 правоохранителей получили огнестрельные ранения”, - сказано в сообщении.
В то же время В МВД не сообщают о количестве пострадавших митингующих.
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